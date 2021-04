Xavier Dupont de Ligonnès : qui est Bruno de Stabenrath, persuadé qu'il est vivant ?

publié le 10/04/2021 à 06:30

"Sois un homme et assume ce que tu as fait." Tels sont les mots qu'il dirait à son ami d'enfance disparu depuis 10 ans, accusé du quintuple meurtre de sa famille à Nantes. Bruno de Stabenrath et Xavier Dupont de Ligonnès se sont rencontrés au lycée à Versailles en 1977 et sont restés en contact jusqu'à la fin des années 2000. Un lien qui le hante puisqu'il confie "vivre en pensant aux enfants et à Agnès (mère de la famille, ndlr)."



L'ami d'enfance de Xavier Dupont de Ligonnès est persuadé qu'il est vivant. "J'ai deux certitudes dans cette affaire, explique dans Les Voix du Crime Bruno Stabenrath, ami d'enfance de celui qui est devenu suspect numéro 1. J'ai la certitude que Xavier est coupable (...) et la deuxième chose, c'est que j'ai aussi la certitude et l'intuition qu'il est toujours vivant."

En octobre dernier, Bruno de Stabenrath a publié L'Ami impossible (éditions Gallimard), dans lequel il raconte son amitié avec Xavier Dupont de Ligonnès. Pendant longtemps, tous deux ont entretenu une amitié "profonde et sincère" avec une passion commune pour Elvis Presley, selon l'éditeur.

L'objectif de cet ouvrage est d'"atteindre Xavier là où il est", avait confié l'auteur au micro de RTL le 14 octobre dernier. "Depuis dix ans, je n'ai eu de cesse de lui écrire. Je pense qu'il est vivant et je voudrais qu'il entende ma voix et qu'il se rende. (...) Je ne voulais pas résumer Xavier à ses crimes. Xavier on peut dire que jusqu'à la veille des crimes, c'était quelqu'un de bien donc je voulais rétablir cette vérité-là aussi", conclut son ami d'enfance.

> 14. Xavier Dupont de Ligonnès : qui était-il avant de devenir suspect numéro 1 ? (1/2) Crédit Média : RTL Originals | Durée : 28:37 | Date : 07/04/2021

Auteur, acteur et réalisateur

Bruno de Stabenrath n'en est pas à son premier livre. Il a notamment publié une autobiographie, Cavalcade (éditions Robert Laffont, 2001), devenu un film où son rôle est interprété par Titoff. Il y raconte un accident de voiture qui l'a laissé tétraplégique et la vie après cet accident. Il a depuis publié plusieurs autres romans (Le Châtiment de Narcisse, Je n'ai pas de rôle pour vous) et essais (Les Destins brisés du rock, Qu'est-ce que tu me chantes ? Histoires secrètes des cinquante plus grands tubes de la chanson française).

Acteur (L'Argent de poche, L'Hôtel de la plage, Mesrine), il s'est aussi fait connaître comme réalisateur (Un gars, une fille, Marc et Sophie). Les téléspectateurs ont aussi pu découvrir son visage dans le magazine Vendredi, si ça me dit ! sur France 2, présenté par Christophe Hondelatte, où il est apparu en 2008 comme chargé de la rubrique "expositions".