Affaire DSK : 10 ans après le scandale, que devient Dominique Strauss-Kahn ?

Le 14 mai 2011, à New York, les chaînes de télévision et les photographes du monde entier se sont attroupés devant le commissariat de Harlem. C’est ici même qu’est entré, quelques heures auparavant, après avoir été arrêté dans un avion d’Air France en partance pour Paris, l’un des hommes les plus puissants de la planète : Dominique Strauss-Kahn.

Nafissatou Diallo l'accuse d’agression sexuelle dans la chambre 2806 du Sofitel. Aux policiers, elle décrit une scène qui donne la nausée, et qui vaudra à DSK d’être visé, le 16 mai 2011, par 7 chefs d’accusation passibles de 15 à 74 ans de prison, dont tentative de viol et séquestration. Cette marche de la honte à la sortie du commissariat de Harlem mettra fin à ses ambitions politiques et à sa réussite éclatante.

10 ans après ce scandale, que devient DSK ? "Il va pas mal. Il vit avec une autre femme. Il est très souvent entre Paris et le Maroc. Il conseille des pays des chefs d'État des pays étrangers et donc il vit tout à fait confortablement", explique Raphaëlle Bacqué, journaliste et grand reporter au Monde au micro de Jour J.

Il gagne beaucoup d'argent Raphaëlle Bacqué

"Il gagne beaucoup d'argent et finalement sa carrière politique a été brisée, mais celle de conseiller économique n'a pas été brisée, il reste estimé de ce côté-là", précise-t-elle.

Ses analyses économiques sont "très attendues" et très suivies" poursuit Flavie Flament en ajoutant : "La part des choses a été faite de ce côté-là. Si on a jeté l'opprobre sur un homme, on continue à respecter Dominique Strauss-Kahn en tant qu'analyste financier". "C'est aussi ce qui fait partie de sa personnalité, c'est un homme amoral", résume Raphaëlle Becqué.

Quid de son lien avec l'affaire des Panama Papers ?

On a entendu parler de DSK il y a quelques jours, dans l'affaire des Panama Papers, une affaire d'exil fiscal à grande échelle. "On retrouve son nom (dans cette affaire, ndlr) et à vrai dire, on n'est pas très étonné, car ça lui ressemble. À vrai dire le plus étonnant au fond c'est que les socialistes aient pensé qu'ils pouvaient en faire leur héros, leur leader et leur président de la République. Parce que depuis toujours il a eu des problèmes dans des affaires financières", rappelle Raphaëlle Becqué.

Et qu'en est-il de Nafissatou Diallo ?

"Nafissatou Diallo avait monté un restaurant, puis finalement, ça n'a plus vraiment marché. Donc aujourd'hui, elle élève toujours sa fille. Elle se débrouille à peu près, mais elle n'a pas changé vraiment son mode de vie. Elle n'a pas tout d'un coup eu la fortune qui est tombée sur elle. Elle mène une vie de commerçante plutôt", raconte la journaliste du Monde. "Elle fait partie des grands dommages collatéraux de cette histoire. Et on ne le dit pas assez", conclut Flavie Flament.

