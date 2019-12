DSK : "La tendresse est quelque chose que je laisse peu sortir finalement"

publié le 30/11/2019 à 14:31

Dominique Strauss Kahn ne fut jamais Président de la République. Son double intime, DSK, en avait décidé autrement. Toute sa vie, il lui fut impossible de choisir entre Docteur Strauss et Mister Kahn... La vraie vie de Dominique Strauss-Kahn commence à l'âge de deux ans et demi, au mois de novembre 1951, sur le paquebot qui a quitté Marseille et met le cap sur Casablanca...Les Strauss avaient besoin d'aventure, de soleil et d'une nouvelle vie. Les voilà donc au Maroc, à Agadir. La ville, ne compte qu'un seul avocat et Gilbert Strauss a bien l'intention d'y prospérer.



Dominique Strauss Kahn n'est pas un bourreau de travail mais il est doué pour les études. Il possède le don de mémoriser à une vitesse fulgurante les pages entières d'un livre. Il apprend ses leçons bien plus rapidement que tous ses camarades. Les jeunes filles au pair étrangères qui se succèdent dans la famille ont pour consigne de s'adresser à lui que dans leur langue natale. A dix ans, le futur DSK parle déjà allemand et anglais. Il a quelques notions d'arabe, langue qu'il n'apprendra vraiment que des années plus tard. Dominique Strauss Kahn ne cessera jamais de travailler sa super mémoire. La confrontant à des jeux de casse-tête, ou à des parties d'échecs aux combinaisons les plus sophistiquées sur, sur ses téléphones portables. On le surprendra même, sur un télésiège, en train de sortir de sa poche d'anorak un petit échiquier électronique pour poursuivre une partie en pleine montagne...



Au début des années 70, Dominique Strauss Kahn, agrégé d'économie, a tous les attributs du prof de l'époque. Barbe, cheveux longs, grosses lunettes, veste en laine, pipe à la bouche. Et bien sûr les idées à gauche. Son intelligence séduit les dirigeants du PS. DSK ne sera jamais un militant pur et dur, colleur d'affiches ou distribuant des tracts sur les marchés, mais un intellectuel précieux et avisé. C'est cet homme, en pleine ascension politique, orateur de talent qui, lors d'un colloque à Deauville capte l'attention en cette année 1983, d'une femme assise au premier rang. Une certaine Brigitte Guillemette...Cette influente patronne d'une agence de communication va devenir sa deuxième épouse, la mère d'une nouvelle fille. Mais va surtout, complètement le transformer. Désormais on l'appellera DSK...