Dominique Strauss-Kahn sort du silence et annonce un biopic pour 2021

publié le 04/12/2020 à 09:25

Est-ce la contre-attaque de Dominique Strauss-Kahn à quelques jours seulement de la sortie du documentaire Chambre 2806 : l'Affaire DSK de Jalil Lespert sur Netflix ? Le timing de cette annonce y ressemble. Après des mois et des mois de silence, durant lesquels Dominique Strauss-Kahn ne livrait ses analyses macro-économiques et politiques qu'auprès de quelques journaux, l'ancien patron du FMI prend la parole.

Dans deux tweets publiés ce 4 décembre, en anglais et en français, accompagnés d'un portrait clair-obscur, Dominique Strauss-Kahn annonce la production d'un biopic autorisé sur lui-même. "Pour la première foi, j'ai accepté dans un film documentaire de revenir sur l'ensemble de mon histoire personnelle et professionnelle de la politique française aux sphères internationales, écrit-il. Ce film, actuellement en production, retrace les évènements qui ont marqué ma vie. Il sera sur les écrans à l'automne 2021".

Et Dominique Strauss-Kahn de continuer. "Je n'ai jamais donné ma version des faits qui ont marqué mon retrait de la vie politique, d'autres s'en sont chargés à ma place, prenant la parole à partir de coupures de presse, d'interviews et de faits réels ou supposés. L'heure est venue de m'exprimer". Il s'agit là d'une attaque en règle contre les autres enquêtes et films qui se sont intéressés à la fameuse affaire du Sofitel de New York. Chambre 2806 : l'Affaire DSK sur Netflix le 7 décembre prochain contient les témoignages et analyses de la journaliste Raphaëlle Bacqué du Monde qui avait suivi l'affaire et coécrit Les Strauss-Kahn avec Ariane Chemin, de l'ancienne garde des Sceaux Élisabeth Guigou, de nombreux intervenants américains viennent raconter le combat judiciaire et, surtout, de Nafissatou Diallo. Mais DSK, lui, ne s'y exprime pas directement.

Dominique Strauss-Kahn ne reviendra pas seulement sur son passé judiciaire, et cela explique sans doute sa participation à ce biopic, puisqu'il prévoit aussi de "partager ses inquiétudes et ses propositions sur l'avenir difficile qui nous attend". Une façon de réintégrer discrètement la sphère du débat intellectuel... et politique.