Affaire Daval : ce que l’on sait du livre publié par les parents d’Alexia

Jonathann Daval et ses beaux-parents Isabelle et Jean-Pierre Fouillot le 5 novembre 2017 à Gray (Haute-Saône)

Près d'un an après la condamnation de Jonathann Daval à 25 années de réclusion criminelle, les parents d'Alexia Daval souhaitent partager leur histoire peu commune. Dans le contexte d'une affaire criminelle ultra médiatisée, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot publieront dans quelques mois un livre, racontant tout de l'intérieur, a annoncé l'éditeur Robert Laffont ce mercredi 18 août.



Alexia, notre fille. C'est le nom de l'ouvrage qui recueillera le témoignage des parents d'Alexia Daval, tuée en octobre 2017 par son mari. Le livre sera rédigé par le journaliste et producteur de télévision Thomas Chagnaud. "Cela fait quatre ans qu'elle a été tuée par celui qui lui avait promis de l'aimer. Depuis, nous ne vivons plus. Nous survivons", racontent Isabelle et Jean-Pierre Fouillot dans la présentation de l'ouvrage.

"Un incroyable scénario qui nous est raconté de l'intérieur, au plus près du tueur, par l'ensemble de celles et ceux qui l'entouraient lors de ces longues soirées de mensonge, de douleur et de manipulation", a décrit l'éditeur d'Alexia, notre fille, Robert Laffont. Les parents d'Alexia veulent également rendre hommage à leur fille en proposant une autre description de sa personnalité, qui selon eux était dépeinte comme "inexacte" par certains médias.

La parution de l'ouvrage est prévue le 28 octobre.