Affaire Daval : les parents d'Alexia réclament 360.000 euros à Jonathann

Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d'Alexia Daval

publié le 21/12/2020 à 22:08

Malgré la condamnation de Jonathann Daval en novembre dernier, l'affaire n'est pas encore terminée. Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents de la victime, réclament une indemnité de 360.000 euros au meurtrier de leur fille, dans le cadre du procès civil.

Sur son site internet, L'Est républicain revient en détails sur la réclamation du couple. Les parents d'Alexia Daval demandent 150.000 euros chacun. Ils réclament en outre 60.000 euros au titre du préjudice économique causé par la perte d'exploitation de leur bar-PMU, cédé en 2019. Le journal indique également que plusieurs oncles et tantes d'Alexia, ainsi que leurs conjoints respectifs, réclament des sommes comprises entre 15.000 euros et près de 25.000 euros.

Toujours d'après L'Est républicain, les avocats de Jonathann Daval souhaitent que les sommes demandées "soient ramenées à de plus justes proportions". La cour d'assises délibèrera à l'issue d'une audience qui devrait avoir lieu début 2021.