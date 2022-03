Affaire Christian Ranucci : une affaire qui hante toujours la justice française

Le 28 juillet 1976, le soleil ne s’est pas encore levé sur la cité phocéenne. Pourtant, à la prison des Baumettes, à deux pas des calanques, on s’active en silence. Au petit matin, à l’abri des regards, on va exécuter un homme. Il s’appelle Christian Ranucci, il a 22 ans.

Christian Ranucci se débattra lorsque ses geôliers viendront le sortir de sa cellule. On lui proposera un verre d’alcool qu’il refusera. Un prêtre sera présent pour le confesser, il n’en voudra pas non plus. À quoi bon ? Les seules choses auxquelles il consentira : fumer la cigarette du condamné et écouter la lecture, par ses avocats, d’une lettre de sa mère.

Quelques mois plus tôt, le président de la République, Valéry Giscard d’Estaing, a rejeté la demande de grâce des avocats de Ranucci, laissant la justice suivre son cours. Dès lors, le jeune homme brun aux cheveux bouclés et aux lunettes se sait condamné. Mais même mort, Christian Ranucci voudra que sa vérité soit rendue, et son honneur rétabli. Jusqu’à la fin, il clamera son innocence et ses derniers mots seront pour ses avocats : "Réhabilitez-moi". Pourtant, tout l’accuse.

Il affirme que ses aveux ont été extorqués sous la violence

Deux ans auparavant, il aurait enlevé et assassiné la jeune Marie-Dolorès Rambla, âgée de 8 ans. Il a même avoué les faits face aux parents de Marie Dolorès, et a dessiné un plan des lieux de l’enlèvement. Il a parlé d’un couteau à cran d’arrêt caché sur les lieux du crime, qui sera retrouvé par les gendarmes, couvert de sang. Le groupe sanguin sera le même que la petite Marie-Dolorès. Enfin, devant le juge d’instruction, Christian Ranucci a réitéré ses aveux.

Pourtant, lors de son procès à la cour d’assises d’Aix-en-Provence, il affirme que ses aveux ont été extorqués sous la violence lors de sa garde à vue. Maître Lombard, son avocat, plaide l’innocence, mais le jury le condamne à la peine capitale. Nous sommes le 28 juillet 1976. Il est 4h13, le soleil ne s’est toujours pas levé sur Marseille, Christian Ranucci vient d’être guillotiné. L’affaire du pull-over rouge, elle, ne fait que commencer.

Tous les jours dans Jour J, de 20h à 21h sur RTL, Flavie Flament vous fait découvrir les grands moments d’actualité qui ont marqué la mémoire collective.