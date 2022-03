Boxe : que devient Mike Tyson, 25 ans après avoir mordu Evander Holyfield ?

En 1997, voilà plusieurs années déjà que Mike Tyson n’est plus l’immense champion qu’il a été. "Docteur KO", "Iron Mike", "Tysonitis"… Autant de surnoms qui, quelques années auparavant, faisaient trembler ses adversaires. Il avait été le héros du noble art, l’un des symboles de l’Amérique victorieuse des années Reagan.

Mais à 30 ans, Mike Tyson a perdu de sa superbe. Il l’avait promis pourtant, il voulait régner sur la boxe pendant plus de 15 ans. Son destin était tracé : à 20 ans et 5 mois, il était devenu le plus jeune champion du monde dans la catégorie poids lourd. Ses combats, il les gagnait la plupart du temps par KO. Mais la carrière du gamin de Brooklyn sorti de la misère et de la criminalité grâce à la boxe ne sera plus la même à partir des années 90 entre défaites et prisons.

Pour retrouver sa couronne, il doit battre celui qui lui a succédé lorsqu’il était derrière les barreaux : Evander Holyfield. Les deux hommes se retrouvent le 28 juin 1997, au MGM Grand de Las Vegas, sous l’œil de plus de 18.000 spectateurs.

Une déchéance en direct à la télévision

Une fois de plus, Mike Tyson semble impuissant, et ne parvient pas à trouver la faille de son adversaire. À quelques secondes de la fin du 3e round et alors que les deux hommes s’accrochent, Mike Tyson mord l’oreille droite de son adversaire, avant d’en recracher un morceau. Le combat est interrompu deux minutes, Mike Tyson est averti : il écope de deux points de pénalité.

Quelques secondes seulement après la reprise et dans un nouvel élan de folie, Tyson mord de nouveau son adversaire, cette fois-ci à l’oreille gauche. Evander Holyfield se dirige vers les juges pour leur montrer la morsure. Les écrans géants installés dans la salle diffusent l’action au ralenti. Mike Tyson est disqualifié. Il devient alors incontrôlable, et déclenche une bagarre générale.

Nous sommes le 28 juin 1997, en plein combat, le roi Mike Tyson est déchu devant les caméras du monde entier. KO.

Que devient maintenant Mike Tyson ?

En 2005, Mike Tyson prend sa retraite après son combat contre Kevin McBride, qu'il perd. "Il n'y a rien de plus terrible pour un boxeur de savoir qu'on n'est plus ce qu'on était. C'est terrible, ce constat d'échec", explique Jean-Philippe Lustyk, journaliste spécialiste de boxe, directeur du bureau de Paris de i24news et auteur du Grand livre de la boxe. "C'est quelqu'un qui a été adulé, mais qui se détestait déjà à la base et qui à la fin de sa carrière, n'avait qu'une envie : tout arrêter", analyse Flavie Flament dans Jour J.

"Je pensais honnêtement et je me suis trompé et tant mieux, qu'il allait se foutre en l'air (...) et finalement cette fin de carrière arrive au moment opportun et il va se remettre en question (...) il va devenir quelqu'un de bien", ajoute Jean-Philippe Lustyk.

En 2022, "à 54 ans, il va bien", poursuit Jean-Philippe Lustyk. "Financièrement, on dit qu'il a été ruiné, oui, mais il lui reste des Bentley et des maisons luxueuses. Il a une popularité incroyable, on l'attend tout le temps. Il est même remonté sur un ring en novembre 2000 pour un combat en exhibition et ce combat a généré près de 100 millions de dollars de recettes et lui a touché pas moins de 10 millions de dollars", ajoute le journaliste.

"Il survit financièrement, il n'a jamais été aussi apprécié (...) la dernière fois que je l'ai vu il y a 1 an et demi à Las Vegas pour un combat (...) l'ovation pour Mike Tyson est digne de celle pour Mohamed Ali à l'époque", conclut Jean-Philippe Lustyk.

