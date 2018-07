L’affaire Ranucci: était-il vraiment coupable?

publié le 25/04/2018 à 21:00

L'édito de Jacques Pradel

A la Une ce soir, l’affaire Ranucci. C’est une des plus grandes affaires criminelles du XXème siècle ! Christian Ranucci a été guillotiné le 28 juillet 1976, à l’âge de 22 ans, pour avoir enlevé et tué une petite fille de 8 ans qui s’appelait Marie-Dolorès Rambla.

Etait-il coupable ou innocent ? Et, s’il était coupable, méritait-il la peine de mort ?

Près de 45 ans après les faits, mon invité, l’ancien commissaire divisionnaire, Jean-Louis Vincent, a mené une remarquable contre-enquête sur toutes les pièces du dossier. Pour lui, Christian Ranucci est bien l’homme qui a tué Marie-Dolorès Rambla. Il invite ses lecteurs à se faire librement leur propre opinion, sans passion, au nom de la vérité…







Affaire Ranucci, du doute à la vérité

Nos invités

Jean-Louis Vincent, commissaire divisionnaire à la retraite (depuis 2012), a repris une à une les pièces du dossier. Il vient de publier sa contre-enquête « Du doute à la vérité » aux éditions François Bourin, Geneviève Donadini, la seule femme du jury qui a condamné à mort Christian Ranucci, à l’issue de son procès des 9 et 10 mars 1976. Sans dévoiler les délibération du jury, ce qui est interdit par la loi, elle a raconté dans son livre, « Procès Ranucci, Témoignage d'un juré d'assises » aux éditions L’harmattan, le contexte de ces deux journées qui l’ont profondément marqué;