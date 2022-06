Variole du singe : 3 questions sur la vaccination

La variole du singe inquiète. Après plus de deux ans de pandémie, le nom d'une nouvelle maladie fait peur rien qu'à l'entendre et une nouvelle campagne de vaccination fait écho à celle contre le Covid-19.



Le 29 mai, Santé Publique France indiquait que 16 cas de variole du singe avaient été détectés dans l'hexagone. Il y en aurait douze en Île-de-France, deux en Occitanie, un en Auvergne-Rhône-Alpes et un en Normandie.

Si la Haute autorité de santé recommande de vacciner ceux qui ont été en contact avec une personne infectée, dans un avis du 24 mai, la gestion de cette nouvelle maladie semble bien différente de celle du Covid-19. Tout d'abord, la variole du singe, contrairement au coronavirus, ne se transmet pas par aérosols, mais par un contact prolongé. Il est donc peu probable que la maladie se propage aussi rapidement et massivement que le virus qui a mis le monde sur pause pendant plusieurs mois.

Qui est concerné ?

Contrairement au coronavirus, il est utile de se faire vacciner lorsqu'on est cas contact. C'est pour cela que la HAS recommande une stratégie vaccinale réactive en post-exposition. Santé Publique France détaille la liste des cas contact : "Toute personne ayant eu un contact physique direct non protégé avec le cas probable ou confirmé symptomatique" (peau ou fluides biologiques comme la salive) et "toute personne ayant eu un contact non protégé à moins de deux mètres pendant trois heures avec un cas probable ou confirmé symptomatique (ex. ami proche ou intime, voisin de transport, voisin de bureau, personnes partageant le même lieu de vie sans lien intime, acte de soin ou d’hygiène, milieu scolaire et universitaire, club de sport…)".



Les soignants confronté à des patients infectés sans protection adaptée sont également concernés par la vaccination. Enfin, avant que la variole ne soit éradiquée mondialement, le vaccin contre la variole était obligatoire et ce n'est plus le cas depuis. Les personnes de moins de 45 ans ne sont donc pas protégées en cas d'exposition.

Comment va se dérouler la campagne de vaccination ?

La campagne de vaccination ne devrait donc concerner que les personnes qui ne sont pas déjà vaccinées. Le vaccin contre la variole n'est également administré qu'aux personnes de plus de 18 ans. À noter que la recherche concernant ce vaccin chez les femmes enceintes et allaitantes étant insuffisantes, il est déconseillé de leur administrer.

Les personnes cas-contact doivent se faire vacciner entre quatre et 14 jours après l'exposition. Deux doses sont nécessaires (trois pour les immunodéprimés) et elles doivent être faites à 28 jours d'intervalle au moins.

Quels sont les stocks ?

Le vaccin injecté aux personnes ciblées par la campagne n'est pas le même que celui utilisé avant que la variole ne soit éradiquée. La Haute autorité de santé précise qu'il s'agit d'un vaccin de troisième génération, puisque les premières et deuxièmes générations ne sont plus disponibles sur le marché. Produit par Bavarian Nordic, le vaccin Imvanex dispose d'une autorisation de mise sur le marché européen depuis 2013.



Invitée de RTL le 25 mai, Brigitte Bourguignon s'était voulu rassurant sur les stocks de vaccin et d'antiviraux (pour les personnes déjà infectées). La nouvelle ministre de la Santé a affirmé : "Les stocks sont là", "il y a des stocks stratégiques".

