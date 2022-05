L'apparition de cas de variole du singe dans plusieurs pays a conduit la Direction générale de la santé à saisir en urgence la Haute Autorité de Santé (HAS). Cette dernière a recommandé ce mardi 24 mai la mise en œuvre d'une stratégie vaccinale réactive, c'est-à-dire autour d'un cas confirmé. Ainsi, les adultes dont le contact avec une personne infectée est considéré comme à risque, doivent se faire vacciner. Cela concerne aussi les professionnels de santé exposés sans mesure de protection individuelle. Cette vaccination doit être effectuée uniquement avec le vaccin de troisième génération.

La variole du singe touche actuellement de nombreux pays européens et trois cas ont été confirmés en France. La HAS considère qu'une stratégie de vaccination réactive est pertinente au regard des délais d'incubation de la maladie souvent compris entre 6 et 16 jours. En effet, la variole a été éradiquée en France au début des années 1980 grâce à un vaccin.

Le processus de vaccination devra être mis en place dès l'identification d'un cas d'infection à la suite d'une investigation de l'ARS et de la cellule régionale de Santé publique France. La HAS indique également que la stratégie vaccinale proposée s'inscrit dans une stratégie de prise en charge plus globale incluant notamment la mise à disposition de traitements antiviraux, en particulier pour les enfants éligibles.



