Résultats présidentielle américaine : les États où un recomptage est probable

Crédit : JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

publié le 06/11/2020 à 18:01

Alors que Donald Trump est désormais devancé en Pennsylvanie, Arizona et en Géorgie, ses chances de réélection s'amenuisent au fil des heures. Le président sortant a cependant d'ores et déjà fait savoir qu'il ne partirait pas si facilement, et se prépare à une bataille légale.

Des procédures judiciaires provoquées par la campagne républicaine sont en cours, avec pour but de faire invalider des voix comptées après le soir de l'élection, le 3 novembre. Dans certains États aux marges particulièrement serrées, une autre mesure interviendra, automatiquement ou à la demande du camp de Donald Trump : un recomptage des voix.

Le protocole dépend des lois locales. Même si les procédures venaient à s'éterniser il existe une date butoir. D'ici au 8 décembre 2020, chaque État devra avoir choisi ses grands électeurs. Si les résultats sont encore contestés à cette date, il pourrait revenir aux élus locaux de choisir un vainqueur.



Le Wisconsin

Dans le Wisconsin, avec plus de 98% des suffrages attendus déjà dépouillés, Joe Biden a une avance de 0,6%. Les votes seront nécessairement recomptés si la différence reste en-dessous de 1%.

La Pennsylvanie

La situation est similaire en Pennsylvanie, où un recomptage se déclenchera si la différence entre les deux candidats est inférieure à 0,5%. Avec 95% du vote déjà compté, Donald Trump traîne un retard de 0,1%.



La Géorgie

Comme c'est le cas dans les deux États précédents, la procédure géorgienne est elle aussi automatique, et elle aussi probable au vu des chiffres actuels.

Comme en Pennsylvanie, il faudra cependant que l'écart entre les deux candidats soit de moins de 0,5%. Avec la quasi-totalité des voix comptées, il est pour l'instant inférieur à 0,1%. Les autorités locales ont annoncé le 6 novembre que le recomptage aura bien lieu.

L'Arizona

L'incertitude augmente en Arizona, qui avait pourtant rapidement été accordé à Joe Biden par Fox News et l'Associated Press. La campagne de Donald Trump avait immédiatement rejeté ce diagnostic, s'estimant toujours dans la course.



Les écarts se sont depuis resserrés. Il faudrait cependant un résultat presque égalitaire pour que le recomptage soit automatique, avec une différence de moins de 0,1% entre les deux candidats.

Le Nevada

Dans cette liste, le Nevada fait figure d'exception, puisque le recomptage n'interviendra pas automatiquement, mais à la demande du camp qui y perd le scrutin.



À l'annonce des résultats définitifs, Donald Trump ou Joe Biden disposeront de trois jours pour effectuer ce recours si nécessaire.