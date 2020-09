publié le 29/09/2020 à 06:54

Direction les États-Unis ce mardi 29 septembre, et plus précisément à Cleveland dans l’Ohio, où se tiendra la nuit prochaine le premier des trois débats entre les deux candidats à la présidentielle du 3 novembre. Et ce premier face-à-face est sans doute le pus important, c’est pour cela qu’il y aura cinq choses à scruter durant les 90 minutes de confrontation entre Joe Biden et Donald Trump.

Premièrement, est-ce que Donald Trump va réussir à entraîner Joe Biden dans un combat de coqs ? Le président n’a rien à perdre, il doit essayer de renverser la table pour rattraper son retard dans les sondages. Il va donc attaquer Biden, il va taper, taper, taper pour essayer de le déstabiliser, le faire vaciller.

Si Biden sort de ce débat sans avoir trébuché, sans trop de blessures, il sera très difficile à rattraper dans les 35 jours qu’il reste avant le scrutin. Ensuite, le candidat démocrate va-t-il réussir à se débarrasser des rumeurs lancées contre lui par le camp Trump ?

Biden doit axer le débat sur la gestion de la pandémie

Ses adversaires le décrivent comme un vieux crouton grabataire qui perd la tête. Depuis longtemps, Biden est connu pour ses gaffes de langage, ses formules maladroites, il parle trop longtemps et on ne sait pas où il veut en venir. Depuis le début de la campagne, dès son premier discours, on a vu qu’il a pris un coup de vieux.

Il va avoir 78 ans, va-t-il réussir à rassurer sur ce point ? S’il est confus comme il peut l’être parfois, ça va créer un doute sur sa capacité à exercer la fonction présidentielle jusqu’à ses 82 ans.

Le troisième point à scruter sera le sujet de la pandémie et de l’économie. Les sondages montrent que les Américains reprochent au président Trump sa gestion de la pandémie. Mais ils lui font plus confiance pour faire repartir l’économie.

Donc dans le débat est-ce que Trump va réussir à détourner le sujet de la pandémie pour l’orienter vers l’économie ? Ou est-ce que Biden va réussir à faire le procès de Trump, de sa gestion de la pandémie ?

Ensuite, et on l’a vu lors de récentes émissions auxquelles ont participé les candidats avec des questions de personnes présentes dans la salle, le président est moins à l’aise pour montrer de l’empathie envers les peurs que vivent les Américains en ce moment. La peur du virus, les inquiétudes pour la famille, pour le travail.

Comment attaquer Trump sur ses mensonges ?

Est-ce que Trump va réussir à corriger cette image qui explique en bonne partie pourquoi les séniors et les femmes se détournent de lui selon les sondages.



Le dernier point est le modérateur du débat, qui sera Chris Wallace de Fox News. Sans doute le meilleur journaliste politique de la télévision américaine. Il est impartial, pertinent, il avait animé le meilleur débat en 2016.



Théoriquement, dans le cadre d’un débat, il n’est pas supposé de corriger les mensonges des candidats, alors qu’il l’avait fait cet été devant le président Trump durant un entretien. Il l’avait mis en difficulté.



Mais s’il ne le fait pas, est-ce que Biden doit s’en charger au risque d’épuiser son temps de parole à contester les mensonges du président ? Ça, c’est un choix stratégique de Biden qu’il faudra surveiller.