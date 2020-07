publié le 13/07/2020 à 20:15

On le sait, le président des États-Unis Donald Trump a un rapport à la vérité très... particulier. Entre "fake news", mensonges éhontés et petits arrangements avec la vérité, une réputation de menteur lui colle à la peau. Une réputation bien objective : le président a prononcé plus de 20.000 fausses informations et affirmations trompeuses depuis le début de son mandat.

Selon le décompte du Washington Post, Donald Trump a proféré exactement 20.055 mensonges le 9 juillet, soit une moyenne de 13 par jour de mandat (1.267 jours). Il avait fallu 827 jours au président des États-Unis pour franchir la barre des 10.000. Il lui aura suffi de 440 jours pour dire les 10.000 mensonges suivants.

Le mensonge préféré de Donald Trump (360 mentions) concerne l'économie des États-Unis, qui serait la meilleure de l'histoire des États-Unis ou de l'histoire du monde. C'est objectivement faux, explique le quotidien.

Viennent ensuite l'affirmation que le mur frontalier est en construction (261 mentions) alors qu'il n'a pas été approuvé par le Congrès et qu'il a fait la plus grande réduction d'impôt de l'histoire (210 fois) alors qu'elle a eu lieu avec Ronald Reagan en 1981.