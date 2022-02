Cette guerre en Ukraine vient percuter de plein fouet, la campagne présidentielle. À 45 jours de l'élection, les candidats dénoncent à l'unisson l'intervention de Vladimir Poutine.

Pour Valérie Pécresse "la réponse de la France et de l'Europe doit être vigoureuse, coordonnée et sévère", voilà ce qu'elle a dit ce jeudi midi lors d'une conférence de presse. Même réaction du côté d'Anne Hidalgo et de Christiane Taubira. Yannick Jadot lui, demande qu'on livre des armes aux Ukrainiens pour qu'ils se défendent.

Et puis également les réactions de ceux qui par le passé avaient été suspectés d'indulgence avec la Russie : Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour condamnent tous les frappes. Le candidat d'extrême-droite reconnait même s'être trompé lorsqu'il disait que Vladimir Poutine n'interviendrait pas. "Comme d'autres, comme les Ukrainiens eux-mêmes, j'ai cru que Vladimir Poutine ne franchirait pas cette ligne rouge, car une solution pacifique aurait pu être obtenue", a expliqué le leader de Reconquête au micro de RTL.

Mais cette invasion va modifier le programme de certains candidats. Yannick Jadot n'ira pas ce vendredi à Clermont-Ferrand et Anne Hidalgo n'ira pas, elle, à Cergy-Pontoise. En revanche Valérie Pécresse et Éric Zemmour eux poursuivent leur campagne sur le terrain. Même si chacun est dans l'expectative. "Au mieux la campagne est entre parenthèse. Au pire elle est enterrée", reconnait un conseiller.