Guerre en Ukraine : quand Zemmour affirmait que l'Ukraine "n'existait pas"

Peu de temps après les premiers tirs russes en direction de l'Ukraine ce jeudi matin, Éric Zemmour a "condamné sans réserve l'intervention russe". Mais dans son essai "Un quinquennat pour rien", sorti en 2016, le candidat à la présidentielle qualifiait Vladimir Poutine de "dernier résistant à l’ouragan politiquement correct qui, parti d’Amérique, détruit toutes les structures traditionnelles, famille, religion, patrie".

En 2014, Éric Zemmour déclarait que l'Ukraine "n'existe pas" et que "l'Ukraine moderne est un pays de bric et de broc". Et enfin, il affirmait, encore en 2014 que "l’Ukraine est à la Russie ce que l’Afrique est à la France : mieux qu’une ancienne colonie, une chasse gardée depuis plusieurs siècles".

Dès le 9 décembre dernier, le leader de Reconquête ! avait parié même sur une non-invasion de la Russie en Ukraine sur France 2 : "La Russie, je prends le pari, n'envahira pas l' Ukraine".