Les infos de 18h - Guerre en Ukraine : Les Français ont-ils un moyen de fuir l'Ukraine et si oui, comment ?

Les infos de 18h - Guerre en Ukraine : Les Français ont-ils un moyen de fuir l'Ukraine et si oui, comment ?

En Ukraine, se trouvent actuellement 700 français, mais selon une source diplomatique, ce chiffre augmente, car certains se signalent grâce à la ligne d'urgence mise en place par l'ambassade de France à Kiev, mais certains sont aussi des bi-nationaux. Par ailleurs, beaucoup sont déjà partis ces derniers jours.

Ceux encore sur place ont peu d'autres moyens pour quitter le pays. L'espace aérien est fermé depuis plus de 24h maintenant. D'autres espaces aériens ont fermé, comme la Moldavie, dans le sud-ouest de l'Ukraine ou l'espace aérien russe à l'est de l'Ukraine, également interdit de survol pour les avions civils.

Le seul moyen de fuir est de prendre la routes vers l'ouest. Tout d'abord vers la Pologne à plus de 500 km de Kiev. Le problème, c'est que des bouchons imposants se sont formés. Il faut habituellement plus de 7h de route pour rejoindre le pays voisin, mais c'est bien plus aujourd'hui avec l'exode en cours. D'autres pays se disent prêts à accueillir les réfugiés ukrainiens à l'image de la Slovaquie, la Roumanie ou la Moldavie.

Mais l'ambassade de France à Kiev déconseille fortement aux Français de prendre la voiture et leur demande de se mettre à l'abri.



À écouter également dans ce journal

Guerre en Ukraine - Les combats font rage dans toute l'Ukraine, autour de Kiev et dans l'aéroport militaire. Les combats ont lieu aussi dans l'est du pays.

Ukraine - Alors que la Russie a décidé de bombarder l'Ukraine, plusieurs habitants de Kiev, la capitale se sont réfugiés dans les abris de métro.

International - Face à la situation en Ukraine, une réunion du G7 est prévu ce jeudi soir. Emmanuel Macron à la suite de cette réunion.