Alors que les combats font rage en Ukraine, plusieurs personnalités du monde du sport ont apporté leur soutien au pays attaqué par les troupes de Vladimir Poutine dans la nuit de mercredi à jeudi. Des soutiens venus avant les premières attaques sur le sol ukrainiens, alors que le maître du Kremlin avait d'ores et déjà employé un langage guerrier et reconnu l'indépendance de deux territoires séparatistes pro-russe dans le Donbass.

Pour commencer, la position sans doute la plus courageuse vient du joueur international russe Fedor Smolov, attaquant qui a porté 45 fois le maillot de la sélection nationale. Il a posté un message ce jeudi sur Instagram. "Non à la guerre!!!", a-t-il écrit, avec un emoji de cœur brisé et le drapeau ukrainien. C'est un symbole fort, puisqu'il est pour l'instant le seul sportif russe à avoir pris position contre l'opération militaire de son gouvernement. L'attaquant du Dynamo Moscou est en plus, occasionnellement, le capitaine de la sélection.

Depuis, plusieurs sportifs ukrainiens ont pris la parole pour soutenir le pays, comme le joueur ukrainien du Benfica Lisbonne Roman Yaremchuk, qui a célébré son but, mercredi en Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam, en exhibant un maillot noir arborant le blason de son pays.

Autre personnalité sportive à s’être prononcée, le Ballon d'Or 2004 Andreï Shevtchenko. L’ancien attaquant et sélectionneur de l’Ukraine s’est déclaré "fier" de son pays. "Nous avons traversé de nombreuses périodes difficiles et, au cours des trente dernières années, nous nous sommes formés en tant que nation, a-t-il posté. Une nation de citoyens sincères, travailleurs et épris de liberté ! C'est notre atout le plus important !"

Mais le plus virulent reste le joueur de Manchester City Oleksandr Zinchenko. Le capitaine de la sélection ukrainienne de football a dans un post "souhaité la mort de Vladimir Poutine". Un message retiré par Instagram.

Sur Twitter, la joueuse de tennis Elina Svitolina, mariée au Français Gaël Monfils a, elle, posté une vidéo de plusieurs paysages ukrainiens, accompagnée d'un message : "Je suis fière d'être Ukrainienne. Nous nous unissons en cette période extrêmement difficile pour le bien de la paix et de l'avenir de notre État. Gloire à l'Ukraine", a-t-elle tweeté.

Plusieurs sportifs étrangers ont manifesté leur soutien

Plusieurs sportifs internationaux ont apporté leur soutien à l'Ukraine, comme les pilotes de F1, Max Vertsappen et Sebastian Vettel, qui ont promis de boycotter la course de Sotchi en 2022.

Plusieurs fédérations de football ont annoncé qu'elles refuseraient de jouer contre la Russie, en barrage de la Coupe du Monde en mars prochain. Il s'agit de la Pologne, de la Suède et de la République-Tchèque.

Enfin, plusieurs joueurs brésiliens du championnat ukrainien de football ont lancé un appel au gouvernement brésilien pour sortir du pays : "Tous nos amis et notre famille attendent une solution pour partir. Nous sommes à l’intérieur d’un hôtel. Priez pour nous", a déclaré Junior Moraes dans une vidéo Twitter.