Guerre en Ukraine : qui est vraiment Vladimir Poutine ?

Le sujet du jour. Le parcours de Vladimir Poutine explique beaucoup de choses dans le conflit ukrainien. Déjà très jeune il est décrit comme une terreur des cours de récréation et ne cache pas son envie de travailler pour les services secrets. Après des études de droit il entre au KGB en 1975, se rêve James Bond russe et devient au début des années 90 l'une des personnalités les plus influentes de Saint Pétersbourg.



Pourquoi on en parle ? Le président russe a fini par lancer une vaste opération militaire en Ukraine, redoutée depuis plusieurs semaines. C'est à la télévision qu'il a fait sa déclaration ce 24 février 2022. Quel est son parcours ? Jusqu'où Vladimir Poutine est-il capable d'aller ? Quelle est sa véritable ambition autour de l'Ukraine ?



L'analyse. "La première clé pour comprendre Poutine c'est sa jeunesse. Il réagit d'une manière assez dure, il ne laisse pas passer les insultes, il les garde en tête et renvoi l'ascenseur", explique Vladimir Fédorovski, ancien diplomate sous l'époque Gorbatchev dans les années 1980 en URSS.





>> Focus est un podcast d'actualité quotidien. Du lundi au vendredi, RTL prend un peu de temps, un peu de champ, pour mieux comprendre ce qui se passe autour de nous, mieux comprendre notre époque, grâce aux reporters, correspondants et experts de RTL.