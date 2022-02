L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon a franchi ce jeudi 23 février la barre des 500 parrainages nécessaires pour se présenter officiellement à la présidentielle d'avril tandis qu'Éric Zemmour et Marine Le Pen se rapprochent du but avec un peu plus de 400 chacun, selon la liste publiée jeudi par le Conseil constitutionnel.

Avec 540 signatures exactement, Jean-Luc Mélenchon rejoint les sept autres candidats qui ont déjà atteint le minimum nécessaire pour être formellement sur la ligne de départ lors du premier tour le 10 avril, sous réserve de validation définitive par le Conseil constitutionnel qui doit encore vérifier que les parrainages proviennent d'au moins 30 départements différents.

La candidate LR Valérie Pécresse caracole en tête avec 2.271 paraphes, suivie par le président Emmanuel Macron, qui n'a pas encore formalisé sa candidature, avec 1.544 parrainages, puis la socialiste Anne Hidalgo (1.226), l'écologiste Yannick Jadot (615), le communiste Fabien Roussel (593), le député Jean Lassalle (579) et la candidate de Lutte ouvrière (LO) Nathalie Arthaud (562).

Zemmour et Le Pen se rapprochent du but

Éric Zemmour et Marine Le Pen, tous deux crédités de plus de 10% des intentions de vote dans les sondages, restent en deçà de la barre fatidique, mais ils s'en rapprochent : le candidat Reconquête! a fait un bond de 65 signatures en deux jours pour atteindre les 415. Et la candidate RN, qui a suspendu sa campagne pour se consacrer à la tâche de les obtenir, en a gagné 21 pour en disposer de 414 à une semaine du délai fixé par le Conseil constitutionnel au vendredi 4 mars à 18h.

Le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan se rapproche aussi du but avec 457 signatures au compteur, mais d'autres sont encore loin comme François Asselineau (247), le NPA Philippe Poutou (243), le syndicaliste Annasse Kazib (130), l'ex-Garde des Sceaux Christiane Taubira (128) et l'animaliste Hélène Thouy (97).

Le Premier ministre Jean Castex avait appelé mardi les élus à "apporter leurs parrainages" aux candidats à la présidentielle, en soulignant qu'une telle démarche "n'est pas automatiquement synonyme de soutien politique". Près de 42.000 élus, dont 34.000 maires, peuvent accorder leur parrainage. Le Conseil constitutionnel met en ligne sur son site deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, la liste actualisée en temps réel.