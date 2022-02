Valérie Pécresse raconte avoir été agressée sexuellement quand elle avait 20 ans

"J'ai fait la bêtise que font beaucoup de jeunes femmes naïves, candides, qui croient que l'humanité est bonne". Valérie Pécresse, candidate de la droite à l'élection présidentielle, s'est confiée, le 23 février 2022 sur le plateau de BFMTV, sur l'agression sexuelle dont elle a été la victime alors qu'elle rentrait chez elle lorsqu'elle avait 20 ans. "J'étais dans un immeuble, j'ai fait le code et j'ai laissé rentrer derrière moi un jeune homme, a-t-elle expliqué avec émotion face à Bruce Toussaint. Il n'y avait pas d'ascenseur dans cet immeuble, donc j'ai monté les escaliers, et il m'a sauté dessus dans l'escalier".

"J'ai hurlé, continue-t-elle et heureusement c'était un vieil immeuble et quelqu'un qui a entendu que je hurlais derrière la porte, est sorti précipitamment de son appartement. Donc, il ne s'est rien passé... Enfin suffisamment pour que je sois sous le choc mais pas suffisamment pour que ce soit vraiment indélébile".

"Ça a été un choc et je pense que toutes les femmes qui m'écoutent me comprennent. Ça a été un choc parce que ça a été la fin de la naïveté. Ça a été la fin de 'on se promène dans la rue et on se sent en sécurité'. Je sais ce que c'est que de se dire qu'on ne peut pas se promener en jupe dans la rue... Parce que j'étais à l'époque en jupe courte, j'avais 20 ans. Je sais maintenant qu'on ne doit pas laisser rentrer quelqu'un dans un immeuble, qu'on doit se méfier, que l'univers n'est pas peuplé de gens bons", analyse-t-elle.

Ces confidences n'étaient pas prévues au programme a souligné Valérie Pécresse dans une interview après cet entretien. "Je n'avais pas prévu d'en parler. J'ai mis du temps à en parler. Quand on est agressée, c'est un phénomène assez classique, on veut immédiatement tourner la page, ne plus y penser", justifie-t-elle.

La candidate a simplement formulé qu'elle regrettait de ne pas être allée porter plainte au commissariat. "Il y avait une forme de culpabilité, c'était un mécanisme d'autodéfense. Je me suis dit 'je ne vais pas aller voir la police'. (...) Rétrospectivement, je me suis dit 'peut-être qu'il a recommencé'". Valérie Pécresse a profité ce récit pour appeler les autres victimes à ne pas hésiter à porter plainte contre leurs agresseurs.