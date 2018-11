publié le 07/11/2018 à 11:10

Après ces élections de mi-mandat aux États-Unis, la première information à retenir est que les démocrates gagnent la Chambre des représentants. Outre les analyses stratégiques et les spéculations politiques pour 2020, Trump vient de tweeter que ces élections sont un "immense succès". Il n’a peut être pas pris la mesure de ce qui vient de changer pour lui.

Il va devoir cohabiter avec une Chambre d’opposition, il ne pourra ainsi plus faire passer la moindre loi sans négocier avec les démocrates.



Et surtout sa vie va changer car il va avoir une épée de Damoclès au dessus de la tête. À tout moment les démocrates peuvent lancer des investigations à son sujet, sur ses affaires, sur les différents scandales qui ont émaillé les deux premières années de sa présidence. Surtout c’est la Chambre des représentants qui peut potentiellement décider d’ouvrir une procédure de destitution.

Les démocrates pourront ouvrir une procédure de destitution

On n’en est pas là mais si le procureur spécial de l’affaire russe rend public des éléments compromettants sur Trump, sur une éventuelle collusion ou sur une entrave à la justice, et bien les démocrates devront décider s’ils ouvrent ou pas une procédure de destitution. C'était le cas pour Clinton en 1998 dans l’affaire Lewinsky, justement parce que les républicains avaient la majorité à la Chambre. Attention toutefois, ce serait l’ouverture d’une procédure d’investigation, pas la destitution en elle-même, qui dépend du Sénat. Mais en tout cas cette hypothèse est maintenant sur la table.

Concernant le Sénat, c’est l’autre information importante de la nuit, les républicains gardent la majorité. Ils vont même accroître, on ne sait pas encore de combien de sièges, mais le président va disposer d’une majorité moins étriquée. C’est important, on l’a vu par exemple avec la bataille pour la confirmation du juge à la Cour Suprême.

Donald Trump a parlé d'un "énorme succès"

La nouvelle star des démocrates, O’Rourke, au Texas, a elle perdu. L’autre figure démocrate qui a pris la lumière pendant la campagne, Gillum, en Floride, a lui aussi perdu le poste de gouverneur. Les républicains devraient aussi gagner le poste de gouverneur de Géorgie, et une sénatoriale du Missouri, deux courses qui faisaient la une ici ces dernières semaines.



Donc Donald Trump a sauvé les meubles, il vient de tweeter que c’est un "énorme succès". Il va pouvoir dire que c’est grâce à lui, son bilan, bien sûr, mais aussi son implication intense dans la campagne, qu’il a transformé en référendum sur lui. Il a mouillé la chemise et il va pouvoir dire à ceux dans son camp qui lui reprochaient de ne pas parler assez des bons résultats économiques : "Vous voyez, mon instinct ne m’a pas trompé, j’ai encore du nez, je sais ce qui mobilise ma base, j’ai bien fait de toute miser sur l’immigration dans les dernières semaines". Trump garde le soutien de sa base électorale.