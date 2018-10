publié le 24/10/2018 à 15:52

Même délestés de tout mandat, Hillary Clinton et Barack Obama restent des cibles aux États-Unis. Les services secrets américains ont intercepté deux colis suspects contenant "potentiellement des engins explosifs", destinés à leurs bureaux respectifs. Les colis ont été interceptés par le service fédéral américain chargé de leur protection sans parvenir à leurs destinataires, fait savoir le Secret Service ce mercredi 24 octobre.



D'après CNN, le colis envoyé à l'ancien président américain a été intercepté à Washington mercredi 23 octobre. Celui adressé à la candidate malheureuse de 2016 a terminé sa course à New York, un jour plus tôt. Un engin similaire avait été retrouvé lundi 22 octobre dans la boîte aux lettres du milliardaire George Soros.