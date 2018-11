Midterms : les femmes blanches tiennent l'avenir de Trump entre leurs mains

publié le 06/11/2018 à 08:48

C’est le jour J, les élections de mi-mandat aux États-Unis. Trump va-t-il sortir renforcé ou affaibli ? Ce matin, on peut déjà nous dire qui détient la clé de ces scrutins. Et c'est une femme. Elle est blanche. Elle travaille, elle a des enfants. Elle habite dans une banlieue pavillonnaire, pas une grande ville, pas un village, non ce qu’on appelle les zones périurbaines.



Un pavillon à quelques dizaines de kilomètres de Philadelphie, Cleveland, Dallas, Saint-Louis, Phoenix ou Orlando. Elle s’appelle Emily, Mary, Megyn, Sarah ou Nancy. C’est cette femme, ou ces femmes, qui tiennent entre leurs mains l’avenir politique de Donald Trump.

Et quand je dis que c’est une femme blanche, n’y voyez pas d’obsession communautariste de ma part, c’est comme cela ici qu’elles sont désignées, par les sondeurs, les équipes de campagne. C’est un peu marketing, mais c’est l’Amérique, c’est un pays de vendeurs.

Elles ont élu Trump il y a deux ans

Elles sont très importantes, parce que ce sont ces femmes qui ont élu Trump il y a deux ans. On se posait alors exactement les mêmes questions : est ce que ces femmes allaient voter pour ce candidat, qui joue beaucoup sur la puissance virile, ce candidat qu’on entendait se vanter, je cite, "d’empoigner les femmes par la chatte" ?



Et finalement, même si Trump n’a recueilli que 42 % du vote des femmes en général, il avait convaincu une majorité des femmes blanches. C’est notamment cela que les sondeurs n’avaient pas vu, elles étaient indécises, et ont décidé au bout du compte de lui faire confiance.





Or que voit-on aujourd’hui dans les chiffres des sondages, avec toutes les précautions nécessaires ? Que les hommes et les femmes s’apprêtent à voter très différemment. Chez les hommes, démocrates et républicains font presque jeu égal. Chez les femmes, c’est presque deux tiers un tiers. Deux tiers pour les démocrates.

Le style du président dérange

Il y a peut être un effet #MeToo, la polémique sur le juge confirmé à la Cour suprême malgré le témoignage d’une ancienne camarade. Mais en fait, ces femmes hésitantes parlent surtout du président, de son style, de ses mots, de son agressivité, de l’épuisement du pays, sous tension, fracturé.



J’ai croisé ces dernières semaines en sillonnant l’Amérique pour RTL un certain nombre de femmes qui ont voté Trump il y a deux ans, mais qui sont parfois mal à l’aise avec son ton, ses attaques quotidiennes. Certaines m’ont parlé aussi des enfants de migrants illégaux séparés de leurs parents, ces images les ont marquées.

Adoucir l'image avant les midterms

Ces femmes ne vont pas forcément aller voter démocrates, mais certaines pourraient s’abstenir. Et dans les scrutins serrés, ça peut être déterminant. Le président a pris conscience de ce risque, alors tout à l’heure il a tenu un meeting avec sa fille Ivanka, sa porte-parole, et une autre conseillère emblématique. Elles parlaient de leur vie de femme, de mère.



Très inhabituel, tout comme sa réponse, étrange, à un journaliste, qui lui demandait s’il avait un regret : il a répondu, oui, j’aurais dû adopter un ton plus doux. Plus doux. Comme s’il cherchait à corriger son image, in extremis, pour rassurer les femmes.

