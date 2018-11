publié le 01/11/2018 à 08:22

Halloween est une tradition très respectée aux États-Unis. Les rues sont animées par des hordes d'enfants déguisés allant chercher des bonbons avec des paniers en forme de citrouille. Ils font le tour des maisons du quartier ou des appartements de leur immeuble, et quand les portes s'ouvrent ils crient : "Farces ou friandises". Comme si les esprits maléfiques venaient harceler les humains s'ils n'avaient pas bonbons.



C'est pour cela que les petits font mine d'être effrayants en portant des costumes de fantômes, de squelettes, de zombies ou des cadavres. Et les voisins, qui acceptent de jouer le jeu, décorent leurs maisons. C'est une tradition à laquelle tiennent beaucoup les Américains, au moins autant qu'à celle de la chasse aux œufs à Pâques.

L'année dernière, un attentat avait eu lieu à New York, le plus meurtrier depuis le 11 septembre 2001, il y avait eu 11 morts. Et pourtant, la parade de Halloween avait bien au lieu.