publié le 07/11/2018 à 07:18

Les résultats des midterms tombent au fur et à mesure ce mercredi 7 novembre. Donald Trump a fait de ces élections de mi-mandat aux États-Unis un référendum pour ou contre sa personne. Les Américains renouvellent en réalité la Chambre des représentants et une partie du Sénat. Les républicains conservent finalement le Sénat et les démocrates reprennent le contrôle de la Chambre des représentants.



"Pour la Chambre des représentants, c'est la première fois depuis huit ans, c'est important pour les démocrates et Donald Trump va devoir apprendre à cohabiter avec cette Chambre des représentants", précise Philippe Corbé, correspondant RTL aux États-Unis. Cela a déjà été le cas de nombreux présidents dans le passé, y compris Obama, Bush et Clinton.

"Au Sénat, les républicains gagnent, mais surtout accroissent leur majorité, et plus qu'on ne le pensait et que ne l'indiquaient les sondages", explique Philippe Corbé. Les Républicains remportent ainsi plusieurs courses symboliques dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Ils étaient parvenus à l'emporter avec le gouverneur de Floride, la course pour le sénateur de Floride ou le sénateur du Texas. "Donald Trump, par son implication dans la campagne, par son choix stratégique de transformer ces élections de mi-mandat en référendum sur lui, sur son bilan", a réussi son pari.

Une Amérique divisée mais mobilisée

Une victoire pour le président qui a tweeté : "C'est un immense succès !". Donald Trump était très loin dans les sondages de popularité il y a un an. "Il a réussi à reconstruire à partir du vote sur la réforme fiscale et les déductions d'impôt une popularité", explique Philippe Corbé. "Donald Trump, par son implication, a réussi a renverser la vapeur". Le débat autour de la désignation du juge Kavanaugh à la Cour suprême a été une bascule.



"Cela a été le moment où les républicains ont galvanisé leurs troupes", précise le journaliste. Donald Trump a en effet très bien su jouer politiquement à ce moment-là. Si l'Amérique est pleinement fracturée, elle a été mobilisée pour ces élections. "Il y a eu une très forte mobilisation pro-Trump des républicains, mais aussi anti-Trump des Démocrates. Donald a réussi à soulever l'Amérique pro-Trump". Un niveau de participation jamais vu à des midterms depuis 1914.