publié le 02/11/2018 à 07:56

On pourrait parler pendant des heures des rapports entre le président et Fox News, qu’il regarde plusieurs heures par jour, notamment les programmes de la matinée et de la soirée. Quand il ne peut le faire en direct, il enregistre et revisionne plus tard. D’ailleurs c’est amusant d’avoir un œil sur la matinale de Fox et un autre sur le fil Twitter du président.



Il tweete souvent des commentaires sur ce qu’il a vu, ce qui alimente à nouveau Fox News, puis nourrit encore plus le président. Un présentateur de Fox se vantait récemment que la chaîne avait "radicalisé" Donald Trump, c’est son expression.

Son conseiller diplomatique était chroniqueur sur Fox News, et il pourrait bien nommer dans les prochains jours comme ambassadrice à l’ONU l’ancienne présentatrice des infos dans la matinale.

La chaîne relaie les mensonges concernant les migrants

Et donc Fox News évoque beaucoup la caravane de migrants que dénonce Trump. Énormément même. Alors même que l’attentat antisémite de Pittsburgh faisait encore la une partout Fox News, a imité le président est très vite revenu sur l’immigration, ce thème qui mobilise à la fois les électeurs et les téléspectateurs.





Et on entend des choses stupéfiantes, parfois reprises ensuite par le président. Que cette caravane de migrants, est pleine de malfrats, de gangs, de gens qui viennent du Moyen-Orient. Rien ne l’établit pour l’instant. Qu’elle a été envoyée par les démocrates pour perturber les élections ici. Ils sont pourtant au moins à un mois de la frontière. Au moins.



Qu’elle est financée par George Soros, on l’entend sans cesse. Un invité a même dit que le Département d’État, le ministre des Affaires étrangères était "occupé" par Soros et son argent. Là, c’est rare, Fox a ensuite dénoncer ces propos, la ficelle antisémite était trop grosse.

Une chaîne info aux deux visages

Et puis Fox détaille les maladies qui vont infecter l’Amérique avec ces migrants, le Sida, la polio qui va paralyser les enfants, la lèpre, la variole. C’est intéressant la variole, car selon l’OMS la maladie a disparu depuis près de 40 ans, mais elle est donc réapparue cette semaine sur Fox News.



Mais la chaîne n'est pas en boucle là-dessus. Elle a toujours expliqué qu'il y avait deux genres de programmes bien séparés : Des émissions d’opinion, et des émissions d’information. C’est dans les émissions d’opinion que des soutiens du président répètent ces mensonges que j’évoquais. Et puis il y a des émissions d’information où des journalistes font leur travail.





L’un des présentateurs, chaque jour, passe une bonne partie de son émission à démonter ce que disent les autres présentateurs de la chaîne, à rassurer les téléspectateurs, il leur dit tout va bien se passer, ce n’est pas une invasion, ce n’est qu’une manière d’instiller la peur à quelque jours des élections. Et il rappelle ce chiffre : lors de la dernière caravane, au printemps, seulement 14 personnes ont finalement tenté de franchir illégalement la frontière.

La rédaction vous recommande