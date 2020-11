Mémoires de Barack Obama : 3 choses à retenir du livre événement

publié le 18/11/2020 à 15:33

Le premier tome des mémoires de Barack Obama arrive dans un contexte incertain : les États-Unis traversent une période électorale compliquée, avec la victoire de Joe Biden mais un refus de concéder de la part de Donald Trump, une crise sanitaire et des conséquences économiques..

Des difficultés que le 44e président des États-Unis aborde dans la préface d'Une Terre Promise : selon lui, le livre arrive à un moment "où la démocratie semble vaciller". "Comme je l'explique dans le livre, ce pays est réellement divisé", a-t-il regretté le lundi 17 novembre, lors d'une interview accordée à France 2.



La démocratie, il en est justement question dans cet ouvrage. Partant de son enfance, Barack Obama retrace son parcours jusqu'à la fin de son premier mandat, avec l'assassinat d'Oussama Ben Laden, livrant quelques secrets et anecdotes de sa présidence.

1. Élections, Ben Laden : les moments marquants de son premier mandat

La majorité des faits relatés dans Une Terre Promise ont donc eu lieu de sa prise de pouvoir, début 2009, à la fin de son premier mandat en 2012. Mais Barack Obama revient également sur les moments qui ont précédé son arrivée à la Maison Blanche, de son choix du slogan "Yes We Can" à la transition entre l'administration de George W. Bush et la sienne.

Il y décrit les efforts déployés par son prédécesseur pour assurer une passation de pouvoir pacifique et organisée, et indique s'être "promis" de garantir à son successeur un même traitement. Un passage avec une résonnance particulièrement forte aujourd'hui, alors que Donald Trump refuse pour le moment de reconnaître sa défaite et d'engager une procédure de transition.

La présidence Obama, c'était aussi des événements internationaux majeurs, décrits dans le livre. On apprend par exemple que Joe Biden s'était opposé à une intervention armée américaine lors du Printemps arabe. L'ancien président décrit aussi le moment où il a été décidé de lancer le raid qui a entraîné la mort d'Oussama Ben Laden : "un reflet du gouvernement américain lorsqu'il fonctionne le mieux", a-t-il assuré sur France 2.

2. Un regard sévère sur plusieurs chefs d'État, dont Nicolas Sarkozy

Dans ce récit du pouvoir, Barack Obama relate aussi ses rapports et ses impressions sur les autres dirigeants en exercice pendant son premier mandat. En France, il s'agissait de Nicolas Sarkozy. L'Américain ne se montre pas tendre dans sa description de l'ancien président, dont il raconte les "emportements émotifs" et "propos hyperboliques".

"Les discussions avec Sarkozy étaient ainsi tour à tour amusantes et exaspérantes, ses mains en mouvement perpétuel, sa poitrine bombée comme celle d’un coq nain", lance-t-il, et dresse en comparaison un portrait bien plus élogieux de la chancelière allemande Angela Merkel.

3. Joe Biden, un homme "décent, honnête et loyal"

Au moment d'écrire Une Terre Promise, Barack Obama ne savait évidemment pas que son ancien vice-président, Joe Biden, remporterait le scrutin du 3 novembre 2020 et deviendrait président-élu des États-Unis.



Il revient néanmoins sur les raisons qui l'ont poussé à le choisir comme colistier en 2008, parmi lesquelles son expérience et sa capacité à diriger le pays si besoin. Il affirme aussi avoir suivi son "instinct", voyant Joe Biden comme un homme "décent, honnête et loyal".



Critique de la présidence Trump, Barack Obama pense que l'arrivée au pouvoir de Joe Biden et Kamala Harris représente "un retour à certaines normes (...) essentielles à la démocratie".