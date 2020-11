publié le 17/11/2020 à 19:02

Barack Obama sort ses mémoires ce mardi 17 novembre, intitulées Une Terre Promise. Sophie de Closets, PDG de Fayard, l'éditeur de ce livre, était ce weekend avec l'ancien président des États-Unis. "Il est comme on l'imagine, en mieux. Il est très charismatique, sympathique, accessible et courtois", nous confie-t-elle à propos de l'ancien pensionnaire de la Maison-Blanche.

La maison d'édition Fayard avait déjà décroché les mémoires de l'ancienne Première dame Michelle Obama, Becoming en 2018. "Tout s'est joué peu après le départ de la Maison-Blanche de Michelle et Barack Obama. On a appris qu'ils avaient des projets éditoriaux", explique Sophie de Closets qui précise que "c'est une bonne affaire, Michelle Obama, tous formats confondus, on en est à plus 500.000 exemplaires".

Concernant le contenu des mémoires de Barack Obama, "c'est plusieurs livres en un. C'est à la fois la puissance narrative presque d'une série et en même temps, une vraie réflexion et une traversée de l'Amérique au début du XXIe siècle", explique la patronne de Fayard. "On est avec lui dans le Bureau ovale".

Une des questions que se pose l'ancien président des États-Unis dans ce livre, "c'est : comment on a pu avoir Trump après ? C'est vraiment une des questions sous-jacentes du livre", ajoute-elle.