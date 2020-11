et AFP

publié le 11/11/2020 à 03:44

Ce mardi 10 novembre aux États-Unis, 201.961 nouvelles contaminations à la Covid-19 ont été enregistrées en 24 heures. Selon les données compilées par l'université Johns Hopkins, ce chiffre est un record quotidien.

L'épidémie de Covid-19 était un des principaux enjeux de l'élection présidentielle aux États-Unis. Récemment, le pays a par ailleurs franchi la barre des 10 millions de cas de coronavirus et est, de loin, le territoire le plus endeuillé par la pandémie avec près de 240.000 personnes décédées de la maladie.

Cette hausse spectaculaire de nouveaux cas est en partie dû à des remontées de données du week-end, mais reflète la tendance dans laquelle les États-Unis sont engagés. Depuis une semaine, le nombre d'infections quotidiennes au Covid-19 dépasse régulièrement les 100.000, des niveaux jamais atteints jusqu'ici.

Situation difficile dans le nord et le Midwest

Actuellement, la situation la plus difficile concerne le nord des États-Unis et le Midwest.

Si le nombre de morts recensés chaque jour est loin d'être remonté aux niveaux du printemps, le pays déplore encore plus de 1.500 morts en 24h ce mardi. Mais le nombre d'hospitalisations bat lui aussi des records.

Quelque 62.000 personnes sont actuellement hospitalisées en raison du Covid-19 sur le sol américain selon le Covid Tracking Project, du jamais vu depuis la confirmation fin janvier du premier cas officiel aux Etats-Unis.

La pandémie a régulièrement été minimisée par le président sortant Donald Trump. Son rival démocrate, le président élu Joe Biden, a dressé en début de semaine les contours de son plan de lutte contre la pandémie, dont il a fait la priorité numéro un de son futur mandat. Le président a dévoilé lundi le nom des membres de la cellule de crise consacrée à œuvrer sur le sujet, dès son entrée à la Maison Blanche, prévue le 20 janvier.