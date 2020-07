publié le 20/07/2020 à 08:54

C'est l'histoire d'un rappeur qui voulait être président des États-Unis. Kanye West a tenu son premier meeting de campagne dimanche 19 juillet en Caroline du Sud. On ne peut pas dire que ce soit un grand succès.

On y a vu cet ex-caïd vêtu d'un gilet pare-balles tenir des propos assez désordonnés et tout à coup au milieu d'une diatribe anti-avortement, le voilà qui fond en larmes. Depuis, le rappeur qui souffre de trouble bipolaire se fait sérieusement moquer sur les réseaux sociaux.

Kanye West avait annoncé le 4 juillet dernier sa candidature à l'élection présidentielle américaine. Il a livré sa vision pour le pays. "Comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, je le fais pour gagner", avait-il assuré. L'entrepreneur milliardaire de 43 ans a annoncé qu'il modéliserait son administration de la Maison Blanche sur "le modèle du Wakanda", le royaume fictif du personnage Marvel Black Panther. Et pour conquérir le Bureau ovale, il se présentera sous une nouvelle étiquette : The "Birthday Party" (ndlr : la 'fête d'anniversaire'), "parce que quand on gagne, c’est l’anniversaire de tout le monde".

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - À partir de ce lundi, le masque est obligatoire dans tous les lieux publics clos, notamment les commerces et les administrations. Faute de quoi, vous devrez payer une amende de 135€, 1.500€ en cas de récidive dans les 15 jours et cela peut même aller jusqu'à 6 mois de prison si vous cumulez 3 manquements en un mois.

Incendie de la cathédrale de Nantes - Le suspect qui avait été placé en garde à vue ce week-end a finalement été relâché hier soir. Ce bénévole du diocèse qui avait fermé l'édifice vendredi a été mis hors de cause. Du coup, toutes les pistes sont à nouveau sur la table.

Sommet européen - Les 27 tentent de trouver un d'accord sur le plan de relance de l'Union européenne. Plan qui prévoyait à la base 250 milliards d'euros de prêt et 500 milliards de subvention. Emmanuel Macron dénonce un manque de volonté.