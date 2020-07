publié le 19/07/2020 à 18:55

Il aura donc fallu la durée du weekend pour harmoniser les violons gouvernementaux. Samedi 18 juillet, première étape : le ministre de la Santé, Olivier Véran, confirmait que l'obligation du port du masque dans les lieux publics entrerait en vigueur lundi 20 juillet.



Deuxième étape ce dimanche midi : il n'y aura pas de part de tolérance, ce sera 135 euros pour les récalcitrants la première fois, contravention de 4e classe, 1.500 euros en cas de récidive dans les 15 jours et 6 mois de prison si vous vous faites prendre à plus de 3 reprises dans un délais d’un mois. Ce sont les responsables des lieux publics qui vont contrôler. Le responsable du magasin devra mettre un écriteau : "masque obligatoire" et demander à ses clients de le respecter, sinon, il pourra refuser l'entrée. Et, si cela se passe mal, il pourra appeler la police. Les forces de l'ordre feront de leur côté des contrôles inopinés.



Les lieux considérés comme publics sont les commerces, les centres commerciaux, administrations, la mairie, la préfecture, les banques, les marchés couverts… Dans les entreprises, qui ne sont pas considérées comme de lieux publics, ce sont les dirigeants qui devront décider des règles, au cas par cas.

À écouter également dans ce journal

Nantes - Après l'incendie de la cathédrale, la garde à vue de l'homme arrêté hier à 16h a été prolongée. L'hypothèse criminelle est évoquée car trois départs de feu ont été constatés et qu'il n'y a aucune trace d'effraction. Or cet homme interpellé avait les clés de la cathédrale.

Moto GP - C'est exceptionnel, c'est un Français, Fabien Quartararo, qui a gagné le 1er Grand Prix de la saison, le Grand Prix d'Espagne. Une victoire française dans la catégorie "reine" du sport moto, ça n'était plus arrivé depuis 1999.



"Clean challenge" - Des Franciliens participent au "clean challenge". Le but ? Chaque équipe essaye de nettoyer au mieux son quartier. Pour l'association organisatrice, il s'agit, entre autres, d'"expliquer aux habitants que leur quartier fait partie de leur patrimoine et c'est important".