publié le 16/07/2020 à 09:18

Le Liban a faim. Le pays est plongé dans une crise économique sans précédent. La monnaie ne vaut plus rien, le taux de chômage a atteint 35% et les prix s’envolent. Un paquet de couches vaut 20 euros. La population s’enfonce dans la pauvreté et on voit apparaître un nouveau type de vol, le vol par nécessité pour survivre.

Même dans les quartiers chics de Beyrouth, les Libanais ont basculé dans la pauvreté. À 65 ans, une libanaise ne peut plus faire ses courses. "Je ne peux plus rien acheter, c’est trop dur. Tout a augmenté. Le lait coûte 30 euros, la viande 60 euros. Qu’est-ce que les gens mangent," interroge-t-elle.

Les poches vides et la faim au ventre, certains n’ont d’autre choix que de voler. Début juillet, un homme a cambriolé une pharmacie pour deux paquets de couches. Un autre braque un passant, puis revient en pleurant pour s’excuser.

Beaucoup de Libanais à l’instar de Joëlle et Adriana, deux mères de famille, craignent une escalade de violences. "On entend beaucoup d’histoires de vol. Mais j’ai peur qu’il y ait des choses pires," déplore l’une. "Ça va empirer, car les gens ont faim. Et le gouvernement ne trouve pas de solution et ne veut pas trouver de solution. En fait, ça va exploser."



Face à l’ampleur de la crise, le Liban espère désormais l’aide du Fonds monétaire international pour relancer son économie.

