publié le 07/06/2019 à 01:25

Il avait été recueilli par une ferme située à Qouzah, dans le sud du Liban. Ce singe, de la race des vervet bleus, dont l'espèce est originaire d'Afrique, s'est échappé et a parcouru trois kilomètres, pendant 10 jours, dans les rues du pays jusqu'à arriver en Israël.





Après vadrouillé dans les vallées et villages du sud du Liban, le singe a réussi à traverser la frontière vers Israël où il a été aperçu dans plusieurs villages, rapporte The Times of Israël. Malgré les astuces des villageois pour l'attraper, le primate ne s'est pas laissé faire, et a pu poursuivre son périple. Il a même été filmé à plusieurs reprises.

Cinq jours après son arrivée en Israël, une équipe de la Monkey Forest de la ville de Yodfat a réussi à l'attraper. Il sera remis à l'ONU afin d'être rapatrié dans son pays d'origine pour rejoindre la ferme de sa maîtresse.