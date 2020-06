Voiture électrique : Macron promet 100.000 bornes d'ici fin 2021

publié le 07/06/2020 à 21:48

Ce dimanche 7 juin on ne va pas jouer au jeu des mille bornes mais au jeu des 100.000 bornes. 100.000 c’est le nombre de bornes électriques promises par Emmanuel Macron d’ici la fin 2021.



C’est bien beau de nous inciter à rouler propre et avec des aides, encore faut-il pouvoir recharger sa voiture, ce qui n’est pas toujours évident. En revanche, on va vous expliquer concrètement ce qui est désormais possible, le prix d’une recharge, le vrai coût d’une installation à domicile, comment recharger au quotidien sa voiture électrique.

Une société, Zeplug, s’est spécialisée dans l’installation de bornes en ville, chez vous ou sur votre lieu de travail. Depuis lundi 1er juin, le gouvernement a mis en place ce nouveau bonus de 7.000 euros pour l’achat d’une voiture électrique, 2.000 pour une hybride et 5.000 pour la prime à la conversion.

La recharge à domicile est possible

Si je décide d’acheter un véhicule propre, comment dois-je faire pour le recharger ? Première option, si vous habitez dans une maison, vous pouvez recharger chez vous, le système est très simple, vous branchez directement votre voiture sur une prise standard, celle qui permet de brancher votre téléphone, votre frigo, votre télé, et cela grâce à un câble qui est fourni avec la voiture.

Le prix est tout à fait honorable puisque c’est entre un et deux euros pour une recharge complète en sachant qu’en moyenne une voiture électrique c’est 300 à 400 km d’autonomie. En revanche avec cette méthode, il ne faut pas être pressé. Pour limiter les risques de surchauffe, les constructeurs ont limité l’intensité du courant à 8 ou 10 ampères. Autrement dit, comptez 10 bonnes heures pour faire le plein d’énergie, vous branchez votre véhicule toute la nuit en fait pour être prêt le lendemain matin.