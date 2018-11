publié le 21/11/2018 à 01:35

Yasmine et Salomé, âgées de 12 et 9 ans, ont été enlevées par leur père en avril dernier. Depuis, Clémence Rouher, leur mère, tente tout pour les récupérer. Elle est à Beyrouth au Liban depuis août et se bat pour pouvoir ramener ses filles en France.



"C'est des moments vraiment difficiles", confie-t-elle sur RTL, "je n'ai pu voir mes enfants qu'une fois depuis que je suis au Liban". Il y a 7 ans Clémence Rouher décide de se séparer de son mari. Un divorce qui se passe extrêmement mal et tout bascule le vendredi 6 avril 2018. Le père récupère Yasmine et Salomé à l'école, c'était prévu, il avait la garde de ses filles pendant les vacances scolaires. Il devait ramener les deux filles à leur mère le 14 avril, ce qu'il n'a pas fait.

"J'ai compris avant le 14 ce qu'il se passait", affirme Clémence Rouher, "mon père étant décédé quelques jours avant j'ai contacté ma fille aînée ainsi que le père mais leurs téléphones étaient coupés". L'ouverture d'une enquête a permis d'établir qu'il avait emmené ses filles en Italie, alors qu'il était interdit qu'elles sortent du territoire, avant de prendre un avion pour le Liban. "Il s'est lui-même signalé aux gendarmes pour les narguer en leur disant qu'il fallait qu'ils arrêtent leurs recherches", confie Clémence Rouher qui a obtenu des droits de visites à Beyrouth. Depuis le 23 avril 2018, l'homme est sous le coup d'un mandat d'arrêt international.