J.J Lionel, l'interprète de "La danse des canards", est décédé à 72 ans

publié le 15/07/2020 à 15:46

À 72 ans, le chanteur belge Jean-Jacques Blairon, que l’on connaît tous sous le pseudonyme J.J. Lionel, est décédé. L'interprète de la célèbre Danse des canards est mort des suites d'une tumeur au cerveau dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 juillet.

Son tube La danse des canards, sorti en 1981, s'était vendu à plus de 3,5 millions d'exemplaires. Le chanteur n'a pas vraiment pu profiter financièrement du succès de la chanson, écrit par le parolier Éric Genty, car il n'était ni l'auteur ni le compositeur du titre invitant à se "secouer le bas des reins".

Un titre qui faisait malgré tout sa fierté pour son succès planétaire. "J’ai un peu hésité au départ, puis je me suis dis pourquoi pas. On va faire un gag. Et le gag dure maintenant depuis trente ans", avait-il expliqué en 2011 à la RTBF.