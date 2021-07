Les infos de 8h - Afghanistan : la France appelle tous ses ressortissants à quitter le pays

La France appelle tous ses ressortissants à quitter l'Afghanistan, "en raison de l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays et compte tenu des perspectives à court terme", a annoncé mardi 13 juillet l'ambassade de France à Kaboul dans un communiqué. Avec le départ des troupes américaines, la situation devient trop instable, les Talibans gagnent du terrain partout.

Pour l'instant, la capitale Kaboul est épargnée par les combats. Mais à l'hôpital français, on s'inquiète. L'hôpital avait été créé en 2006 par le chirurgien cardiaque Eric Cheysson. "Les nouvelles sont très inquiétantes et nous-mêmes, à l'hôpital français de Kaboul, on continue à opérer. On a un afflux considérable de patients venant de toutes les zones et aussi de zones tenues par les Talibans. Mais nous soignons tout le monde", affirme le chirurgien.

Pour le Dr Eric Cheysson, le but va devoir être de continuer dans des conditions difficiles. "Nous allons former des Afghans, former des équipes afghanes et j'espère qu'ils pourront continuer. Tout cela dépendra de la logistique. Y aura-t-il encore des avions pour les médicaments, etc ? Tout cela est inquiétant", déplore le médecin.

Concernant les ressortissants Français, un vol de rapatriement sera mis en place ce samedi. Ce sera le seul et le dernier. Passée cette date, la France ne pourra plus assurer la sécurité du retour.

À écouter également dans ce journal

Passe sanitaire - Un coup de pouce pour la vacances : le Prêt à voler d'Air France. Nouveau système pour éviter les contrôles interminables à l'aéroport notamment avec l'extension du passe sanitaire. Les voyageurs pourront ainsi transmettre leur document trois jours avant leur vol : passe sanitaire, test négatif ou encore document d'entrée dans le pays de destination. Plus qu'à présenter le billet à l'aéroport.

Météo - Un mois de juillet pourri. Un temps pareil est tout à fait inhabituel puisque le niveau des précipitations est 25% au-dessus de la normale. Ce matin, 10 départements sont toujours en vigilance orange pluie et inondation dans l'Est et de fait, le niveau du Rhin a de quoi inquiéter.

Haute-Savoie - La famille royale des Emirats arabes unis a privatisé deux hôtels entiers pour les deux mois de vacances. Les membres de la famille logent dans de somptueuses villas au bord du lac Léman. Les 200 chambres des deux plus beaux hôtels de la ville ont été réservées pour uniquement pour leur personnel.