publié le 14/04/2021 à 21:54

"Les troupes américaines ainsi que les forces déployées par nos alliés de l'Otan" auront "quitté l'Afghanistan avant le 20e anniversaire de ces attentats odieux du 11-Septembre", a affirmé ce mercredi Joe Biden, affirmant avoir "rempli l'objectif" en Afghanistan. Le président des États-Unis a précisé que ce départ des troupes américaines d'ici le 11 septembre ne serait pas "précipité".

Il a exhorté les talibans à tenir "leur engagement" à ne pas menacer les États-Unis. "Nous tiendrons les talibans responsables de leur engagement à ne permettre à aucun terroriste de menacer les États-Unis ou leurs alliés depuis le sol afghan", a dit le 46e président américain.

Ce départ définitif sera entamé le 1er mai. "Je pense que notre présence en Afghanistan doit être centrée sur la raison pour laquelle nous y sommes allés en premier lieu : s'assurer que l'Afghanistan ne serve pas de base pour attaquer à nouveau notre pays. C'est ce que nous avons fait. Nous avons rempli cet objectif", a-t-il affirmé.

Pour mettre fin à la plus longue guerre des États-Unis, dans laquelle plus de 2.000 Américains et des dizaines de milliers d'Afghans ont été tués, l'administration Trump avait conclu en février 2020 à Doha, au Qatar, un accord historique avec les talibans. Il prévoyait le retrait de toutes les forces américaines et étrangères avant le 1er mai prochain, à condition que les insurgés empêchent à l'avenir à tout groupe terroriste d'opérer depuis les territoires afghans qu'ils contrôlent.