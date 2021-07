Les infos de 5h - Pass sanitaire : les autorités redoutent une hausse du trafic d'attestation

"Faux pass sanitaire" ou "faux vaccin". Ces mots clés ont connu un pic dans les recherches internet depuis les annonces d'Emmanuel Macron, lundi 12 juillet. Les autorités redoutent une augmentation du trafic d'attestation.

C'est un drôle de message reçu par Raphaël mardi 13 juillet. Celui d'un inconnu, prêt à tout pour éviter le vaccin. "Cette personne me sollicitait en me demandant si je m'étais fait vacciner et si je voulais bien partager mon QR code avec lui puisqu'on avait le même nom et prénom apparement", témoigne Raphaël, qui a d'abord cru qu'un ami lui faisait une blague.

L'ironie du sort c'est que Raphaël est médecin, l'occasion donc pour lui d'essayer de convaincre son interlocuteur de l'intérêt du vaccin, sans succès. "Ce monsieur n'a pas souhaité continuer à discuter avec moi, et je pense qu'il est allé chercher ailleurs". Il trouvera sans doute quelqu'un pour lui revendre une attestation trafiquée. Les offres fleurissent ces derniers jours sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées, pour des sommes allant jusqu'à 500€. Les personnes qui utilisent ces faux documents risquent la même peine que ceux qui les fabriquent, à savoir trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

À écouter également dans ce journal

Météo : 12 départements de l'Est sont actuellement en vigilance orange ce matin, avec une alerte aux pluies et aux inondations. Des crues sont redoutées dans plusieurs endroits.

Vaccination : 400.000 doses de vaccin contre le Covid-19 ont été injectées mercredi 14 juillet en France. Au total, plus de 1.200.000 personnes se sont fait vacciner depuis lundi 12 juillet dans la soirée, depuis l'intervention d'Emmanuel Macron.

Pass sanitaire : 19.000 personnes ont manifesté à travers toute la France contre les annonces d'Emmanuel Macron, mercredi 14 juillet. Ces rassemblements ont parfois donné lieux à des affrontements avec la police, notamment à Lyon et à Paris.