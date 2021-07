Météo : cinq départements placés en vigilance orange pluie et inondation

C'est un mois de juillet particulièrement frais et pluvieux que connaît pour le moment une grande partie de l'hexagone, et notamment l'Est de la France. Cinq départements ont été placés en vigilance orange pluie-inondation par Météo France.

Les prévisionnistes ont ainsi placé la Meurthe-et-Moselle (54), la Meuse (55), la Moselle (57), le Bas-Rhin (67) et les Vosges (88) en vigilance orange pluie et inondation. Celle-ci interviendra à partir de 16 heures ce mercredi 14 juillet. Les précipitations se renforceront ensuite en soirée puis devraient s'étendre à toute la Lorraine et au massif vosgien, précise Météo France, qui ajoute que dans la nuit de mercredi à jeudi, les pluies devraient se décaler vers la Franche-Comté.

Entre 50 et 80 mm de pluie sont attendus entre mercredi 16 heures et jeudi 16 heures, voire même 100 mm localement. Ces nouvelles précipitations interviennent seulement 24 heures après un épisode pluvieux déjà conséquent. Les sols sont saturés, ce qui accentue les phénomènes de ruissellement, alerte Météo France.