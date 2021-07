Les infos de 6h - Haute-Savoie : les Émirats arabes unis privatisent deux hôtels tout l'été

200 chambres bloquées pour tout juillet-août. Lorsqu'on appelle le Novotel d'Annemasse pour réserver pour le mois de juillet, la réponse tombe comme un couperet : "Alors pour fin juillet, c'est pas possible. Nous sommes complets jusqu'au 1er septembre." Tout l'établissement est en effet réservé pendant deux mois par les Émirats arabes unis, comme à l'hôtel Mercure, dans la commune voisine, afin d'accueillir le personnel au service de la famille royale qui possède des villas dans le secteur.

Une situation qui scandalise le maire d'Annemasse, Christian Dupessey : "Qu'un État puisse décider de privatiser deux hôtels dans une agglomération au moment où commence une saison touristique, c'est quand même choquant. C'est le principe même, comme on a de l'argent, on peut se permettre d'occuper de l'espace qui normalement est ouvert à tout public. En deux mois, les touristes seront privés des deux plus beaux hôtels d'Annemasse. Ils sont privatisés au profit d'Abou Dhabi, ce qui n'est pas très démocratique", déplore le maire.

Contacté, le groupe Accor, propriétaire des deux hôtels, n'a souhaité faire aucun commentaire.

Vacances - Si les formalités à l'aéroport vous angoisse, si vous avez peur d'être retardé par le contrôle du passe sanitaire, bonne nouvelle. Selon nos informations, Air France lance son système Ready to Fly (Prêt à voler) à partir de demain. Le principe est simple : trois jours avant le départ, vous pourrez envoyer votre certificat à la compagnie et si tout est en règle, vous n'aurez plus qu'à présenter votre billet à l'embarquement.

Passe sanitaire - Emmanuel Macron a donné le cap sur l'extension du passe sanitaire, il faut maintenant une loi. Un texte sera présenté lundi prochain en Conseil des ministres, il est actuellement soumis au Conseil d'État. Ce texte doit fixer des modalités de contrôles, des sanctions en cas de non-respect des règles. Il prévoit aussi un renforcement du triptyque "tracer, tester, isoler" avec une quarantaine pour les personnes positives.

Football - Le mercato d'été commence et c'est un sacré casse-tête au Barça. Le club catalan a de gros soucis d'argent, mais il veut garder sa star Lionel Messi. Il va donc faire des choix cornéliens et c'est Antoine Griezmann qui pourrait en faire les frais. Le joueur Français et son salaire conséquent, estimé à 34 millions d'euros par an, serait sur le point de retourner à l'Atlético Madrid.