Si vous faites partie des stressés des vacances, si les formalités à l'aéroport vous angoissent, si désormais vous avez peur d'être retardé par le contrôle du passe sanitaire, voici une bonne nouvelle. À partir de demain, vendredi 16 juillet, Air France lance "Ready To Fly". Le principe est simple, 3 jours avant le départ, il sera possible d'envoyer son passeport sanitaire, son test PCR ou encore le formulaire d'entrée dans un pays demandé à Air France.

La compagnie française vérifiera tous les documents envoyés par le passagers avant le départ. Si tout est bon elle indiquera "Ready to fly" sur le billet et le passager n'aura plus qu'à présenter son billet d'avion à l'embarquement... Comme avant finalement ! Le but est d'effectuer les contrôles en amont et d'éviter le stress des papiers à l'aéroport.

Ce service sera accessible pour les vols depuis Paris vers la Corse et l'Outre-mer et déployé tout au long de l'été sur d'autres destinations.