publié le 06/11/2019 à 08:30

Florence Parly annonce la mort d’un important chef djihadiste au Sahel. Abou Abderahman al Maghrebi été tué début octobre sur le sol malien par les forces françaises, a indiqué la ministre des Armées, en coordination avec les forces maliennes et un soutien américain.

Ali Maychou est connu depuis de nombreuses années par les services de lutte antiterrorisme. Après avoir été repéré par les services de renseignement marocains au sein d'une filière d'aspirants jihadistes, il est inscrit dès 2012 dans une alerte rouge d'Interpol qui demande son arrestation.

Depuis, il est devenu le cerveau de l'extension d'Al-Qaïda au Sahel, avant de participer il y a deux ans àl'unification des différents mouvements terroristes de la région. C'est le GSIM, le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, dont il devient le numéro deux. Il en était le leader religieux.



Il est aussi l'un des organisateurs des nombreuses attaques contre des campements de soldats maliens ou des attentats qui ont ensanglanté Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ali Maychou est ainsi devenu le plus proche fidèle d'Iyad Ag Ghali, l'homme le plus recherché des Français depuis la prise d'otages d'Arlit.

