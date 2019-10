publié le 18/10/2019 à 10:30

Il voulait détourner un avion et reproduire le 11 septembre chez nous en France. Un homme a été arrêté quelques jours avant l'attaque de la préfecture de police de Paris, par les services de renseignement, a annoncé Christophe Castaner jeudi 17 octobre. C'est le soixantième attentat déjoué depuis 2013.

Le suspect, un jeune homme radicalisé d'une vingtaine d'années, était encore très loin de mener un attentat d'une telle envergure. Il avait évoqué oralement sa volonté de détourner un avion pour réaliser un attentat du même type que celui du 11 septembre.

Mais lui-même se rendant compte de la difficulté de monter un attentat comme celui-ci, avait décidé de se procurer des armes pour passer à l'action de manière plus "classique", plus "simple". La DGSI a décidé de ne prendre aucun risque dans cette affaire et l'a donc interpellé. Il est aujourd'hui incarcéré.