Mort d'al-Baghdadi : Florence Parly appelle à "poursuivre le combat"

publié le 27/10/2019 à 17:07

La ministre française des Armées Florence Parly a "félicité nos alliés américains pour cette opération" qui a conduit à la mort du chef de Daesh, Abou Bakr al-Baghdadi, tout en appelant à "poursuivre le combat sans relâche" contre son organisation.

Dans deux tweets publiés peu après l'annonce par le président Donald Trump de la mort du chef jihadiste, la ministre a déclaré : "Retraite anticipée pour un terroriste, mais pas pour son organisation".

Donald Trump a annoncé ce dimanche 27 octobre la mort du chef du groupe État islamique lors d'une opération militaire américaine dans le nord-ouest de la Syrie. Bakr al-Baghdadi est décédé après s'être fait exploser dans un tunnel lors d'une opération américaine dont il était la cible dans le nord-ouest de la Syrie.

"Abou Bakr al-Baghdadi est mort", a déclaré le président américain lors d'une allocution depuis la Maison Blanche. L'homme le plus recherché du monde, considéré comme responsable de multiples exactions et atrocités en Irak et en Syrie et d'attentats sanglants dans plusieurs pays, avait été plusieurs fois annoncé mort ces dernières années.