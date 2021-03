publié le 24/03/2021 à 08:31

En l'absence de Donald Trump, les médias américains ont le blues. L'ancien président américain l'avait prophétisé : "Les journaux et les chaînes de télévision vont souffrir si je ne suis plus là", et cette tendance est actuellement en train de se vérifier. Avec ses nombreux tweets et sorties controversées, Donald Trump était l'homme le plus puissant du monde et offrait un spectacle qui profitait aux médias.

La chaîne CNN par exemple, cible favorite de l'ancien locataire de la Maison Blanche, qui était selon lui "l'incarnation des fausses nouvelles", a vu son audience en prime-time chuter de 45% depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Sous la présidence de Donald Trump, elle pouvait s'appuyer sur un débat ou une transgression par jour : "Je pourrai tirer sur des gens sur la Ve Avenue et je ne perdrai pas une voix", avait notamment déclaré l'ancien président.

Les patrons de CNN ou du New-York Times l'ont reconnu, Donald Trump était une garantie d'audience à lui seul. De leur côté, les reporters qui le suivaient apprécient de ne plus vivre au rythme de ces tweets.

