L'ancien président américain tiendra son premier discours depuis l'investiture de Joe Biden ce dimanche soir à Orlando devant un public conquis. Il posera ainsi quelques jalons en vue d'une éventuelle candidature en 2024, à l'occasion de la Conservative Political Action Conference (CPAC), une conférence ultra-républicaine, où de nombreux partisans sont venus le soutenir.

En tenue du dimanche bien apprêtés, cinq amis trépignent d'impatience avant la prise de parole de Donald Trump. Âgés entre 18 et 19 ans, ils se sont connus sur Internet et viennent de tout le pays : du Texas, mais aussi de Caroline du Nord et de Floride.

Ce qu'ils attendent ? Un discours de revanche, car ces jeunes militants ont la dent dure contre les républicains anti-Trump. C'est le cas de Ricky : "Je ne voterai jamais pour des politiciens qui ne mettent pas en premiers l'Amérique, Dieu et ma communauté".

Trump "est parfait pour les États-Unis"

Pour eux, Donald Trump a été un grand président et il peut le redevenir. Pour expliquer leur attachement, ils ont parfois des arguments plus étranges. "Il est drôle, il a de bonnes blagues, mais surtout c'est un bon président : il est parfait pour les États-Unis", explique une fervente militante.

Dans ce groupe de cinq, une seule personne porte le masque. Les autres lui demandent alors de l'enlever. Pourquoi ? Réponse : parce que ce n'est pas vrai, ces histoires, et ça ne sert à rien. Avant d'entrer, la direction de l'hôtel leur demandera tout de même de remettre leurs protections.

