Fusillade dans le Colorado : Joe Biden veut interdire les fusils d'assaut

Crédit : CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

et AFP

publié le 23/03/2021 à 21:08

Le débat sur la prolifération des armes à feu aux États-Unis est relancé. Après la fusillade qui a fait 10 morts dont un policier ce mardi 23 mars, le président américain Joe Biden réclame l'interdiction des fusils d'assaut. Cette nouvelle tuerie s'est déroulée moins d'une semaine après qu'un homme a abattu huit personnes dans des salons de massage asiatiques d'Atlanta, en Géorgie.

"Je n'ai pas besoin d'attendre une minute de plus, encore moins une heure, pour prendre des mesures de bon sens qui sauveront des vies à l'avenir et pour exhorter mes collègues à la Chambre et au Sénat à agir", a déclaré Joe Biden, après avoir ordonné que les drapeaux soient mis en berne dans tous les bâtiments publics. "Nous devons aussi bannir les fusils d'assaut", a-t-il ajouté.

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, se dit également favorable à une action rapide, "il faut agir maintenant pour empêcher ce fléau de continuer à ravager notre population". Le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a de son côté dénoncé "une épidémie continue de violence par armes à feu qui vole des vies innocentes avec une alarmante régularité". Mais l'hypothèse d'un durcissement des lois sur les armes reste improbable compte tenu de l'opposition des républicains.