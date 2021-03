publié le 23/03/2021 à 13:24

En déplacement dans un centre de Valenciennes ce mardi 23 mars, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles bornes d'âge pour l'accès au vaccin contre le coronavirus. En ce moment, les personnes pouvant bénéficier d'une injection sont les résidents d'Ephad, qui sont 90% à avoir reçu une première dose et les plus de 75 ans (50%).

En ce qui concerne les 50-74 ans, seules les personnes souffrant d'une comorbidité peuvent se faire vacciner à l'heure actuelle. Cela concerne notamment les obèses, les diabétiques, les malades du cancer, de la mucoviscidose et de la trisomie 21, les patients sous dialyse, atteints d'hypertension, d'insuffisance cardiaque ou ceux qui ont déjà fait un AVC. Pour tous ces patients, la vaccination se fait chez le généraliste, en pharmacie ou chez le médecin du travail.

Dès la mi-avril, Emmanuel Macron a annoncé que les enseignants vont rejoindre la liste des métiers déjà ouverts à la vaccination comme c'est le cas des pompiers et tous les soignants.

Pour les personnes âgées de 70 à 75 ans, la campagne de vaccination s'ouvrira à eux dès ce week-end des samedi 27 et dimanche 28 mars, a également fait savoir le chef de l'État. Pour les 65-69 ans, il faudra attendre la mi-avril et la mi-mai pour les 50-64 ans. Enfin, un vaccin sera proposé à tous les adultes âgés de plus de 18 ans, en théorie, au début de l'été.

À écouter également dans ce journal

